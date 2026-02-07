i due si allenano durante i giorni di riposo milan prove di rientro leao e pulisic scalpitano

Durante i giorni di riposo, Leao e Pulisic si allenano con entusiasmo, pronti a rientrare in squadra. Domani, dopo tre giorni di pausa, Allegri riavvia gli allenamenti a Milanello in vista della trasferta di venerdì a Pisa. La sfida si prepara a essere un banco di prova importante, soprattutto con il Milan che ha spostato l'incontro con il Como al 18 febbraio, lasciando spazio alle prossime sfide.

Riposo, sì. Ma non per tutti. Massimiliano Allegri ritroverà il gruppo a Milanello domani, dopo tre giorni di riposo, per preparare la sfida di venerdì a Pisa, complice lo slittamento di Milan-Como al 18 febbraio, a San Siro, causa indisponibilità del Meazza per i Giochi. Gli acciaccati (di lusso) però hanno continuato a lavorare. Su tutti, Rafael Leao e Christian Pulisic. Il portoghese a Bologna è rimasto in panchina per tutta la partita, messa in discesa dai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. L'attaccante convive da tempo con un'infiammazione in zona adduttore-pube e Allegri conta di riaverlo a disposizione all'Arena Garibaldi.

Milan, prove di rientro. Leao e Pulisic scalpitano

Il Milan si prende una pausa di due giorni dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce a San Siro, grazie al primo gol in rossonero di Niclas Füllkrug.

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato da anni al seguito del Milan, per approfondire diversi temi.

