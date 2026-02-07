I due si allenano durante i giorni di riposo Milan prove di rientro Leao e Pulisic scalpitano

Da sport.quotidiano.net 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i giorni di riposo, Leao e Pulisic si allenano con entusiasmo, pronti a rientrare in squadra. Domani, dopo tre giorni di pausa, Allegri riavvia gli allenamenti a Milanello in vista della trasferta di venerdì a Pisa. La sfida si prepara a essere un banco di prova importante, soprattutto con il Milan che ha spostato l'incontro con il Como al 18 febbraio, lasciando spazio alle prossime sfide.

Riposo, sì. Ma non per tutti. Massimiliano Allegri ritroverà il gruppo a Milanello domani, dopo tre giorni di riposo, per preparare la sfida di venerdì a Pisa, complice lo slittamento di Milan-Como al 18 febbraio, a San Siro, causa indisponibilità del Meazza per i Giochi. Gli acciaccati (di lusso) però hanno continuato a lavorare. Su tutti, Rafael Leao e Christian Pulisic. Il portoghese a Bologna è rimasto in panchina per tutta la partita, messa in discesa dai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. L’attaccante convive da tempo con un’infiammazione in zona adduttore-pube e Allegri conta di riaverlo a disposizione all’Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i due si allenano durante i giorni di riposo milan prove di rientro leao e pulisic scalpitano

© Sport.quotidiano.net - I due si allenano durante i giorni di riposo. Milan, prove di rientro. Leao e Pulisic scalpitano

Approfondimenti su Milan Pisa

Milan, due giorni di riposo dopo il Lecce: si riparte mercoledì

Il Milan si prende una pausa di due giorni dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce a San Siro, grazie al primo gol in rossonero di Niclas Füllkrug.

Milan, Di Stefano su Pulisic: “Dovrebbe fermarsi per circa 20 giorni. Sulla coppia con Leao…”

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato da anni al seguito del Milan, per approfondire diversi temi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Pisa

Argomenti discussi: Amazfit Balance 2 si aggiorna: novità su audio, mappe e allenamento; Ha 93 anni ed è il bodybuilder più anziano del mondo: questo è il suo segreto; A Cuneo il ritiro della nazionale di sitting volley, tra i convocati Roberto Dalmasso; Calciatori della Dinamis si allenano tra le auto parcheggiate e nel piazzale della pizzeria: Siamo senza campo, costretti a giocare in...

La complicità tra Sinner e Alcaraz in allenamento alle ATP Finals: Occhio che ti stanno filmandoJannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono allenati insieme per due ore all’Inalpi Arena di Torino, in vista delle ATP Finals. Tra colpi spettacolari, sorrisi e fair play; i due fenomeni del tennis ... fanpage.it

Milano Cortina: Stereotipi da social, gli atleti si allenano all''italian gestures'Naturalmente non mancano gli stereotipi sulle usanze italiane. Dal warning a non ordinare cappuccino dopo mezzogiorno se non si vuole essere guardati male, all'allenamento per imparare a gesticolare ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.