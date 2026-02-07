Se hai gli occhi azzurri, probabilmente ti sei già chiesto quale colore di capelli possa valorizzarli di più. In realtà, ci sono diverse opzioni di tonalità che mettono in risalto questa caratteristica, rendendo il volto più luminoso e armonioso. Basta scegliere il colore giusto e il risultato sarà naturale e fresco.

Frutto di una mutazione genetica, gli occhi azzurri sono un tratto recessivo: per averli è necessario che entrambi i genitori sia portatori del gene. Avere gli occhi azzurri è quasi l’equivalente di una vincita alla lotteria. Considerati un tratto di bellezza particolare e raro, sono una caratteristica che merita di essere messa in risalto. E non solo con il trucco. Individuare la perfetta combinazione colore capelli occhi azzurri non è sempre scontato. E individuare la tinta giusta può valorizzare lo sguardo, ma quella sbagliata è in grado di trasformare la profondità di questi occhi, da un dettaglio affascinante a un vuoto spento e slavato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I colori di capelli più cool da provare se hai gli occhi azzurri

Approfondimenti su colori capelli azzurri

Se hai i capelli silver, questo make-up fa al caso tuo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

RIFACCIAMO I CAPELLI BLUE #hairstyle #hair

Ultime notizie su colori capelli azzurri

Argomenti discussi: I colori di capelli che fanno apparire ricca; 5 colori di capelli che valorizzano gli occhi azzurri (ovviamente scelti tra le tendenza del 2026); Capelli rossi 2026: il Cremisi red sarà la sfumatura dell’anno; Capelli: i migliori biondi da provare nel 2026.

Colori di capelli di tendenza che stanno bene ad ogni età e risaltano gli occhi azzurriIn cerca del colore di capelli per risaltare gli occhi azzurri? Quest tinte di super tendenza stanno bene ad ogni età. amica.it

Il colore di capelli è il nuovo simbolo di ricchezzaI colori capelli 2026 Old Money che fanno sembrare ricca e che elevano il look. Perché non tutte le shade sono uguali. amica.it

Allungamento capelli con microcheratina Il biondo da sempre è uno dei colori iconici per le donne...ma spesso aver un capello biondo chiaro sano non è semplice..e per quello ci siamo noi Passa in studio per una consulenza gratuita #allungamentocapelli facebook