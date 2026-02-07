I cecchini italiani di Sarajevo altri tre sospettati | c’è anche un banchiere

Tre sospettati italiani, tra cui un banchiere, sono stati identificati come coinvolti nelle vicende di Sarajevo. La polizia ha arrestato le persone ritenute responsabili e ora le indagini puntano a chiarire i loro ruoli. La nuora di un camionista di San Vito al Tagliamento si dice certa che uno di loro parlerà e svelerà tutto molto presto.

«Certo che parlerà, eccome. Smonterà tutto in poco». La nuora del camionista di Savorgnano, frazione di San Vito al Tagliamento, è sicura. Il pensionato accusato di essere uno dei cecchini italiani a Sarajevo durante la guerra nella ex Jugoslavia, è pronto a dire la sua «verità». Lo farà lunedì 9 febbraio davanti al pubblico ministero a Milano, quando sarà interrogato. L’80enne aveva sette armi in casa regolarmente detenute. Ed è stato inchiodato da testimonianze su sue presunte confidenze. Per questo è l’indagato numero uno nell’inchiesta. Ma il gruppo dei safaristi italiani si è arricchito nel frattempo di altri tre sospettati.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

