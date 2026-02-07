I bambini del bosco e l’appello della nonna: “Vogliamo prenderli con noi” È stata una scena che ha emozionato tutti. Ieri mattina, nella casa famiglia di Vasto, Pauline Birmingham e sua figlia Rachael hanno incontrato di nuovo i tre bambini portati via lo scorso novembre dai boschi di Palmoli. L’abbraccio tra loro è durato a lungo, carico di emozioni e speranze. La famiglia spera di poterli riavere con sé, ma la strada resta ancora lunga.

L’abbraccio è lungo, silenzioso, carico di emozione. Ieri mattina, nella casa famiglia di Vasto, Pauline Birmingham e sua figlia Rachael hanno potuto rivedere i tre bambini allontanati lo scorso novembre dalla vita nei boschi di Palmoli. Nonna e zia, arrivate dall’Australia per conto della madre dei piccoli, hanno trascorso alcune ore con loro, parlando, osservandoli, accompagnandoli nel cortile dove hanno pedalato sulle biciclette della struttura. Un incontro intenso, che però non ha sciolto le preoccupazioni, anzi le ha acuite. All’uscita, il volto di Pauline tradisce inquietudine. “I bambini sono cambiati”, dice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La famiglia del bosco, con la zia e la nonna dei bambini, è arrivata in Italia.

Una famiglia proveniente dall’Australia si è ritrovata nel bosco, dove ha incontrato la sorella e i nipoti.

