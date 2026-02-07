Honda SH125i e SH150i | come vanno veramente in città

Gli scooter Honda SH125i e SH150i sono diventati delle icone nelle città italiane. Non sono più solo mezzi per spostarsi, ma punti di riferimento per molti cittadini. In strada, si vedono ovunque e rappresentano un modo pratico e veloce per muoversi tra traffico e vie affollate.

Gli Honda SH125i e SH150i non sono solo degli scooter. Sono istituzioni urbane, oggetti che in Italia hanno smesso da tempo di essere semplici mezzi di trasporto per diventare veri punti di riferimento. Rinnovare prodotti così importanti dal punto di vista commerciale non è mai semplice. Questa volta Honda non ha scelto la strada della rivoluzione, ma ha affinato ciò che già funzionava. Le sospensioni sono state riviste per assorbire meglio le buche di grandi dimensioni, quelle che mettono in crisi schiena e nervi nel traffico cittadino, mentre la guida resta un punto di forza del progetto, con avantreni stabili che trasmettono fiducia anche sull’asfalto bagnato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Honda SH125i e SH150i 2026 sono più tecnologici, un po' più confortevoli e sempre equilibratissimi. La ricetta della perfezione? La provaScopri la prova di Honda SH125i e SH150i 2026, il test dei due scooter a ruota alta più venduti: la recensione, i pregi e difetti ... motorbox.com

Honda ha svelato il prezzo di SH125i e SH150i 2026: scopriamo quanto costano gli scooter a pochi giorni dalla prova su stradaHonda SH125i e SH150i 2026 sono stati presentati ad EICMA. Ispirati alla versione SH350i nell'estetica – trovate qui la mia prova – guadagnano anche alcune novità a livello tecnico. Oggi la Casa di ... motorbox.com

