Honda ha presentato le nuove versioni del suo scooter più venduto, l’SH 125i e 150i, per il 2026. I modelli si aggiornano senza stravolgere la formula vincente, puntando a mantenere il loro successo tra gli italiani. Le novità sono poche, ma abbastanza per attirare chi cerca affidabilità e stile. Le vendite, infatti, continuano a crescere e l’azienda sembra sicura di aver fatto le scelte giuste.

Gli Honda SH125i e SH150i si aggiornano senza tradire la formula che li ha resi gli scooter più venduti d’Italia. Il restyling introduce un nuovo design ispirato all’SH350, una strumentazione Tft con connettività e una revisione profonda delle sospensioni che migliora il comfort sulle buche, vero banco di prova della guida urbana. Restano invariate la stabilità dell’avantreno, la fluidità del motore e una frenata modulabile e sicura. Da 4090 euro franco concessionario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Honda SH 125i e 150i 2026: cosa cambia e come vanno

Approfondimenti su Honda SH 125i e 150i

Gli scooter Honda SH125i e SH150i sono diventati delle icone nelle città italiane.

I primi test MotoGP 2026 a Sepang sono terminati e le squadre già fanno il punto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

NUOVO HONDA SH 125 e 150: ecco come cambia!

Ultime notizie su Honda SH 125i e 150i

Argomenti discussi: Honda SH 125 e 150i, come vanno gli scooter più venduti in Italia; Honda SH125i e SH150i 2026, prova video: evoluzione (tecnologica) a caccia della perfezione; Honda SH: il re degli scooter a ruote alte si rifà il look; Honda SH 125 2026: perché resta imbattibile - Anteprima, Prova e Foto - Dueruote.

Honda SH 125i e SH 150i 2017: prova, prezzi, caratteristicheVENDITE A GO GO Quando i numeri parlano chiaro è inutile girarci intorno. La gamma Honda SH nelle sue varie declinazioni di cilindrata rappresenta la più cospicua fetta di mercato di chi sceglie uno ... motorbox.com

Honda SH 125i e 150i: 10 e lode!Pensavamo di non avere più nulla da chiedergli (beh, una cosina forse sì, e i nostri desideri sono stati esauditi...) e invece lui si presenta un'altra volta con una nuova veste, un propulsore un po' ... moto.it

Honda Ciciriello Moto Andria. . HONDA SH 125I VETRO La variante Vetro è un'esclusiva della famiglia SH che rende omaggio alla splendida storia dello stabilimento italiano di Atessa, in Abruzzo, fatta di grandi capacità e competenze tecniche. Tecnol facebook