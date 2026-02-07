Hockey pista Correggio | solo una formalità con Recoaro? Le ragazze del Club Emilia in trasferta a Viareggio

Le ragazze del Club Emilia sono partite per Viareggio, dove si sono giocate le partite di hockey su pista. Il fine settimana è stato movimentato, con un calendario diverso dal solito: una gara al venerdì, due al sabato e un’altra la domenica, anche se una partita è stata rinviata. La trasferta ha portato qualche novità, ma sembra che la sfida contro Recoaro sia stata più una formalità che una vera difficile prova.

Fine settimana atipica per l’hockey su pista reggiano con un anticipo al venerdì, due gare al sabato, una la domenica ed un’altra rinviata. Partendo dalla Serie A2, va detto che il Roller Scandiano si è visto spostare la sua partita a Viareggio a mercoledì 18 per indisponibilità dell’impianto toscano, mentre in Serie B l’Hockey Scandiano ha giocato ieri. Per tornare in A2, ecco BDL Mini Motor-Roller Recoaro, di scena domani alle 18 al PalaPietri. Dopo la sconfitta contro il Trissino della settimana scorsa, la squadra di Ramon Pardo vuole tornare ad essere protagonista e l’incontro di domani è l’ideale per riprendere il cammino, visto che il Recoaro è ultimo in classifica con 3 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey pista. Correggio: solo una formalità con Recoaro? Le ragazze del Club Emilia in trasferta a Viareggio Approfondimenti su Correggio Recoaro Hockey pista: oggi e domani a Correggio il 2° Memorial Lorenzo Sala. Club Emilia: vittoria a tavolino. Baby protagonisti per due giorni Hockey pista Serie A2: campionato al via per le due reggiane. Roller, esordio col botto. Oggi tocca a Correggio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Correggio Recoaro Argomenti discussi: Per la Serie A2 inizia il girone di ritorno: ci sarà ancora spazio per le sorprese?; Hockey Pista, Serie A2: Scandiano pareggia nello scontro al vertice. VIDEO; Assegnazione delle sedi di gara degli Eventi Nazionali Giovanili 2025/26 di Hockey su Pista; Tre goleade segnano la domenica hockeystica. Thiene e Forte, Campioni d'Inverno della Serie A2. Hockey Pista, Serie A2: Scandiano pareggia nello scontro al vertice. VIDEOREGGIO EMILIA – Umori differenti per le formazioni reggiane impegnate nel campionato di Serie A2 di hockey pista. Sorride il Roller Scandiano, capace di fermare sul 3-3 il Forte dei Marmi capolista de ... reggionline.com Hockey Pista. L’Amatori riceve Bdl Correggio. A Montale arriva la secondaVacanze già finite per l’hockey modenese, già in pista con le otto ruote tradizionali, nel primo weekend del nuovo anno, non solo per l’allargamento del girone Nord di A2, a cui partecipano Amatori ... ilrestodelcarlino.it Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A Femminile e l’Hockey Club Emilia vuole portare a casa punti dalla trasferta di Viareggio. La compagine giallonera affronterà l’SPV nel sesto turno del massimo torneo di hockey pista: sabato 7 febbraio, alle 18, facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.