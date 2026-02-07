Hockey ghiaccio femminile la Svezia è ancora troppo forte Prima sconfitta per le azzurre

Le azzurre dell’hockey su ghiaccio femminile subiscono una sconfitta pesante contro la Svezia. Nel secondo match delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia non è riuscita a contenere l’attacco svedese e ha perso con un risultato che evidenzia ancora una volta il divario tra le due nazionali. È la prima battuta d’arresto per le ragazze italiane in questa fase a gironi, ma serve a capire cosa bisogna migliorare per il futuro.

Una sconfitta per crescere. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha dovuto cedere il passo all'attrezzatissima Svezia in occasione del secondo match valido per la fase a girone (raggruppamento B) delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una prestazione comunque non eccessivamente negativa per le nostre portacolori, costrette ad arrendersi al cospetto di un gruppo di avversarie più forti. Dopo un inizio equilibrato sono le scandinave a rompere gli equilibri, passando in vantaggio al 10:10 grazie ad una buona combinazione tra Thuvic e Adolfsson, autrice di un tiro di prima. Non si fa attendere la reazione delle azzurre, complice un ottimo tentativo da parte di Svensson che però si abbatte contro il portiere avversario.

