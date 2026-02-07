‘Ho rischiato tutto’ | l’impresa d’argento di Franzoni e il bronzo di Paris alle Olimpiadi di Milano Cortina

L’Italia festeggia due medaglie d’argento e di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un risultato che non si vedeva da tempo. Franzoni e Paris hanno rischiato tutto, hanno dato il massimo e sono riusciti a portare a casa medaglie importanti. La loro impresa segna un passo importante per lo sci italiano, che si prepara a scrivere nuove pagine sotto il cielo di Bormio, in queste Olimpiadi che promettono grandi emozioni.

Perché il doppio podio di Franzoni e Paris è un evento storico per l’Italia?. La storia dello sci olimpico italiano si scrive a Bormio, sotto il cielo di Milano-Cortina 2026. Giovanni Franzoni argento, Dominik Paris bronzo: un doppio podio che entra nella mitologia sportiva nazionale, un evento rarissimo nella storia delle Olimpiadi. Tra gli uomini, solo tre precedenti di doppio italiano sul podio olimpico: Polig e Martin nella combinata di Albertville 1992, Gros e Gustav Thöni nello slalom di Innsbruck 1976, Gustav e Roland Thöni a Sapporo 1972. In discesa libera maschile, prima di oggi, l’Italia aveva raccolto solo tre medaglie: l’oro di Zeno Colò a Oslo 1952 (metallo pregiato che resta ancora tabù), il bronzo di Herbert Plank nel 1976 e l’argento di Christof Innerhofer a Sochi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

