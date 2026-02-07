Hiljemark | Serve un cambio di mentalità voglio imprimere un stile di gioco

La partita tra Verona e Pisa si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La sfida della 24esima giornata di Serie A si è giocata senza vincitori, lasciando entrambi i team con un punto in tasca. Nel post partita, Hiljemark ha preso la parola, chiedendo un cambio di mentalità e spiegando che vuole portare un nuovo stile di gioco alla sua squadra.

La sfida tra Verona e Pisa, terminata 0-0 e inserita nella prima fascia della 24a giornata di Serie A, è stata accompagnata dalle dichiarazioni del nuovo tecnico dei nerazzurri, Oscar Hiljemark, rilasciate nel post partita su DAZN. La lettura delle sue parole mette in luce una traiettoria orientata al miglioramento collettivo, con attenzione alle dinamiche di gioco che richiedono tempo e lavoro mirato. Un punto conquistato che serve da base per crescere, soprattutto in vista delle prossime occasioni di campionato. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. I ragazzi hanno fatto una grande gara, e in questo momento dobbiamo farci strada insieme. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

