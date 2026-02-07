Highguard Wildlight rilascia il nuovo aggiornamento e l’Episodio 2 con un trailer dedicato

Wildlight ha appena lanciato un nuovo aggiornamento di Highguard e ha annunciato l’arrivo dell’Episodio 2. La casa di sviluppo ha anche pubblicato un trailer dedicato per mostrare cosa ci aspetta. Gli appassionati sono già in fermento, pronti a scoprire le novità che cambieranno il gioco.

Wildlight accelera ancora lo sviluppo di Highguard con il rilascio di un nuovo aggiornamento sostanziale e l’avvio ufficiale dell’ Episodio 2, accompagnato da un trailer dedicato. Per la seconda settimana consecutiva, il team introduce novità rilevanti che ampliano l’offerta del gioco e rispondono direttamente ai back della community. L’obiettivo dichiarato è rendere le partite più dinamiche, leggibili e competitive, soprattutto nelle fasi iniziali. L’Episodio 2 è disponibile da oggi e le note della patch sono già consultabili. Il nuovo episodio introduce innanzitutto contenuti giocabili di rilievo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

