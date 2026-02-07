Heavy metal surf e Sinner | tutto su Franzoni l' uomo che può riportare l' Italia dove solo Zeno Colò

Dopo soli tre mesi, Franzoni ha conquistato il podio della velocità italiana. L’atleta di Manerba del Garda, che si ispira a Kobe Bryant e LeBron James, si prepara a portare l’Italia ai vertici di questa disciplina, come ha fatto solo Zeno Colò in passato. Tra musica heavy metal e surf, Franzoni si sta facendo strada con determinazione e passione.

In tre mesi da promessa ancora tutta da scoprire a re della velocità azzurra: è la formidabile parabola di Giovanni Franzoni, il bresciano di Manerba del Garda che può lasciare un segno immortale sui Giochi olimpici italiani e sulla carriera personale, mettendosi sulle orme di Zeno Colò, l’unico nostro sciatore capace di vincere l’oro a cinque cerchi in discesa (1952), nonché di Innerhofer (argento 2014) e Plank (bronzo 1976), gli altri unici medagliati tricolori.  Da ragazzino, Giovanni sognava di diventare campione tra i pali stretti dello slalom, ma quando ha scoperto l’ebbrezza della velocità si è lasciato ammaliare da un amore sconfinato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

