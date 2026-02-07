Il Pentagono ha annunciato di aver chiuso i rapporti con Harvard, sospendendo tutti i programmi di formazione militare, le borse di studio e i corsi di certificazione. La decisione arriva dopo le tensioni sulle posizioni della prestigiosa università, accusata di essere troppo

Il Pentagono ha deciso di mettere fine ai programmi in collaborazione con Harvard, sospendendo l’istruzione militare professionale, le borse di studio e i programmi di certificazione. A darne notizia è stato il segretario Pete Hegseth su X, specificando le motivazioni della decisione: «Troppi membri della facoltà detestano apertamente il nostro esercito. Hanno gettato le nostre forze armate in una luce negativa e schiacciano chiunque sfidi le loro inclinazioni politiche di sinistra, il tutto mentre fanno pagare enormi tasse scolastiche. Non ne vale la pena». In sostanza, «Harvard è woke, il Dipartimento della guerra no». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Harvard è woke, il Pentagono no»: Hegseth mette fine alla collaborazione con l’università

Il Pentagono torna a schierarsi contro il movimento woke.

