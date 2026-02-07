Sabato sera su Sky Cinema e NOW si accendono i titoli di punta. La prima serata propone il film

Prima serata su Sky Cinema e NOW con Il professore e il pinguino, Tarantino, Spielberg, action cult, commedie e cinema per tutta la famiglia sui canali Sky. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Il professore e il pinguino, film diretto da Peter Cattaneo e interpretato da Steve Coogan, ispirato a una storia vera ambientata nell’Argentina del golpe militare. Protagonista è un insegnante inglese disilluso che, in un contesto. su Digital-News.it Prima serata su Sky Cinema e NOW con Il professore e il pinguino, Tarantino, Spielberg, action cult, commedie e cinema per tutta la famiglia sui canali Sky. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il professore e il pinguino, Sabato 7 Febbraio 2026

Approfondimenti su Il professore e il pinguino

Ecco la guida TV di Sky Cinema e NOW per sabato 3 gennaio 2026.

Ecco la guida TV per sabato 10 gennaio 2026 su Sky Cinema e NOW.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Il professore e il pinguino

Argomenti discussi: Guida tv 31 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 2 febbraio 2026, i programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 30 gennaio 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Guida tv 28 gennaio 2026, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky.

Domani in TV su Sky Cinema SuspenceScopri la programmazione televisiva di Sky Cinema Suspence con tutte le informazioni sui programmi in onda durante la giornata per sapere cosa fanno e cosa c'è da vedere domani in TV su Sky Cinema ... movieplayer.it

Guida alle Serie in TV tra 5 giorni di notte su Sky Cinema RomanceProgrammazione delle Serie TV nel palinsesto televisivo Sky Cinema Romance per sapere delle Serie cosa fanno tra 5 giorni di notte ... comingsoon.it

Sky. . Naviga ultraveloce con Sky Wifi e goditi in streaming il grande cinema di Sky facebook