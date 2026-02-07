Guglielmo Incerti Caselli invita a riprendere in mano la penna. Secondo lui, scrivere a mano rivela l’anima di chi lo fa. Dopo anni in casa editrice, ora si dedica alla grafologia e sostiene che il gesto di scrivere con la stilografica può aiutare a riscoprire emozioni e autenticità, anche nei più giovani. Per lui, tornare a usare la penna non è solo un ritorno alle origini, ma un modo per non perdere il contatto con sé stessi.

Come siete messi con la penna? La impiegate spesso o soltanto per apporre la firma? L’uso di smartphone e tastiere vi sta privando del gesto grafico? Sono le domande che vi rivolgerebbe Guglielmo Incerti Caselli, classe 1956, milanese nato per caso a San Severo in Puglia, il quale dopo cinque lustri di lavoro in Garzanti si dedicò al suo interesse per la grafologia fino a farne la propria attività. A marzo celebrerà il cinquantenario dell’A.g.i., l’Associazione grafologica italiana che conta 650 soci e di cui è presidente nazionale. A settembre terrà a Bologna il Festival Manu Scribere giunto alla quinta edizione, con tre giorni di dibattiti e laboratori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Guglielmo Incerti Caselli: “Si legge l’anima nella scrittura a mano. Ridiamo la stilografica ai bambini”

