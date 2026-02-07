Guendalina e il marito arrivano alla fine di Affari Tuoi con il pacco nero | ma il contenuto è un’amara sorpresa
Guendalina e il marito arrivano in tv per il solito gioco di Affari Tuoi. Rifiutano un’offerta da 25.000 euro, ma alla fine scoprono che il pacco nero contiene solo 15 euro. Una scena che ha lasciato tutti senza parole, tra sorpresa e delusione.
Guendalina e il marito a Affari Tuoi: rifiutano l’offerta da 25.000 euro e scoprono all’ultimo il pacco nero con soli 15.000 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Guendalina e il marito arrivano alla fine di Affari Tuoi con il pacco nero: ma il contenuto è un’amara sorpresaGuendalina, pacchista del Lazio, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda il 7 febbraio. La concorrente ha partecipato insieme al marito Gianmarco, sposato nel 2021, con il quale ... fanpage.it
