Guendalina e il marito arrivano alla fine di Affari Tuoi con il pacco nero | ma il contenuto è un’amara sorpresa

Guendalina e il marito arrivano in tv per il solito gioco di Affari Tuoi. Rifiutano un’offerta da 25.000 euro, ma alla fine scoprono che il pacco nero contiene solo 15 euro. Una scena che ha lasciato tutti senza parole, tra sorpresa e delusione.

