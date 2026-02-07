Grecia scontri a Salonicco fuori dall’università | 313 arresti

Caos a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nel campus dell’Università Aristotele e hanno arrestato 313 persone. L’intervento è avvenuto nel cuore del centro universitario, dove si sono verificati scontri tra studenti e polizia. La situazione è diventata rapidamente tesa, con cariche e fermi che hanno riempito le cronache locali.

Caos a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. Le autorità hanno arrestato 313 persone durante un raid nel campus dell'Università Aristotele. La polizia antisommossa sarebbe stata attaccata da una folla che ha lanciato oltre 100 bombe Molotov. Le forze dell'ordine hanno riferito che gruppi di persone incappucciate sono usciti dalla residenza universitaria nelle prime ore di sabato mattina per attaccare una squadra di agenti. Attacchi di questo tipo non sono rari. L'unità è solitamente schierata a una certa distanza dal campus di Salonicco per sedare eventuali disordini dopo le feste notturne che si svolgono nei terreni dell'università.

