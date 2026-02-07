Graduatorie case popolari la Regione Emilia-Romagna avvisa i sindaci | vietato favorire gli italiani

La Regione Emilia-Romagna ha inviato una nota ai sindaci, chiarendo che nelle graduatorie delle case popolari non si può favorire gli italiani. La Corte Costituzionale, infatti, ha appena depositato una sentenza che mette fine a questa idea, ribadendo che le assegnazioni devono rispettare criteri uguali per tutti, senza discriminazioni. La decisione ha già suscitato reazioni e sollevato polemiche tra chi voleva dare priorità agli italiani.

È una vera e propria ghigliottina sulla retorica del "prima gli italiani nelle case popolari" quella contenuta nella sentenza che la Corte Costituzionale ha depositato lo scorso 8 gennaio, nel suo primo pronunciamento del 2026. La Consulta ha infatti dichiarato illegittimo l’allegato della legge regionale toscana 22019, "nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi in graduatoria per la cosiddetta ’ storicità della presenza ’, consistente nella residenza anagrafica o nella prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando", evidenzia l’assessore regionale alla Casa Giovanni Paglia, in una comunciazione ai sindaci dell’ Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Graduatorie case popolari, la Regione Emilia-Romagna avvisa i sindaci: vietato favorire gli italiani Approfondimenti su Emilia Romagna Regione Case, Parma nella top five dell’Emilia-Romagna: cosa cercano gli italiani nel 2025 Parma si posiziona tra le prime cinque città dell’Emilia-Romagna più ricercate nel mercato immobiliare italiano nel 2025. Case popolari, gli obiettivi da raggiungere con i fondi Fesr. Incontro tra Ater e Regione L'incontro tra Ater e Regione si è concentrato sugli obiettivi di miglioramento dell'edilizia residenziale pubblica, con particolare attenzione all’efficienza energetica e al recupero di immobili inutilizzati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Emilia Romagna Regione Argomenti discussi: Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle case popolari; TERRACINA, IN VIGORE IL NUOVO BANDO PER LE GRADUATORIE DELLE CASE POPOLARI; Case popolari e nuova sentenza. Il diritto a chi ne ha più bisogno. Il Comune rivede la graduatoria; Campania. Vito Iacono: Case popolari, finalmente riaperti i termini per l’accesso alle graduatorie. Graduatorie case popolari, la Regione Emilia-Romagna avvisa i sindaci: vietato favorire gli italianiCircolare dell’assessore Paglia dopo la sentenza della Consulta sul caso Toscana La storicità della presenza sul territorio non serve a guadagnare punti. L’unico criterio resta quello del bisogno. C ... ilrestodelcarlino.it Cesena, case popolari: la graduatoria si allunga ancora, quasi 200 famiglie in più in attesa nel giro di due anniContinua ad aumentare la pressione, diventata ormai insostenibile rispetto alla disponibilità ridotta di alloggi, di chi attende che gli venga ... corriereromagna.it La Regione Emilia-Romagna ha siglato un accordo storico con i sindacati dei medici di famiglia per trasformare l’assistenza territoriale. Il cuore della riforma sono le Aft (Aggregazioni funzionali territoriali): i medici lavoreranno in équipe garantendo studi aperti facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.