GPS 2026 consulenza personalizzata Posti limitati prenota

Il bando GPS 2026 ancora non è stato pubblicato, ma molti iniziano già a prepararsi. Le decisioni che prenderai nei prossimi giorni potranno fare la differenza sulle tue chances di essere nominato. È importante agire in fretta e prenotare il prima possibile, perché i posti disponibili sono limitati.

Il bando GPS 2026 non è ancora stato pubblicato, ma le scelte che fai adesso possono incidere moltissimo sulle tue possibilità di nomina. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

