Goretzka in Serie A | colpo di scena sulla Juventus

La Juventus si muove sul mercato e potrebbe mettere le mani su Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già annunciato che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, quando scadrà il suo contratto. Goretzka è uno dei nomi più caldi tra i parametri zero e diversi club, tra cui i bianconeri, sono pronti a provarci. La trattativa è ancora tutta da definire, ma l’eventuale arrivo del tedesco potrebbe cambiare le carte in tavola in mediana.

Il centrocampista tedesco ha già annunciato che lascerà il Bayern a fine stagione, quando scadrà il contratto Goretzka è uno dei prossimi parametri zero che più ingolosisce i grandi club. Anche quelli turchi, visto che negli ultimi giorni dello scorso mercato di gennaio ci ha provato anche il Fenerbahce oltre che l'Atletico Madrid. Poi il tedesco, di concerto col Bayern, ha deciso di terminare la stagione in Baviera, l'ultima con il club teutonico. Goreztka in Serie A: colpo di scena sulla Juventus (AnsaFoto) – Calciomercato.it In Germania sostengono che il Fenerbahce abbia intenzione di riprovarci, stavolta per ingaggiarlo a costo zero.

