Golpe dei giudici contro il referendum
La data del referendum viene posticipata e il rinnovo del Csm si svolgerà ancora una volta con il sistema delle correnti. La decisione viene accolta con sorpresa e qualche malumore tra coloro che speravano in un cambiamento. La politica adesso si prepara a seguire le stesse vecchie dinamiche, senza grandi innovazioni.
La data della consultazione destinata a slittare. Così il rinnovo del Csm avverrà col solito sistema delle correnti. E i membri lottizzati potranno scegliere i vertici delle Procure di Roma, Milano e Palermo, blindandoli per anni. Tra i consiglieri autori del blitz, Donatella Ferranti, già deputato del Pd e protagonista delle chat con Palamara. In cui sollecitava nomine di magistrati amici.. Il costituzionalista Stefano Ceccanti: i promotori ricorreranno alla Consulta per la data.. 🔗 Leggi su Laverita.info
