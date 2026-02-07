La data del referendum viene posticipata e il rinnovo del Csm si svolgerà ancora una volta con il sistema delle correnti. La decisione viene accolta con sorpresa e qualche malumore tra coloro che speravano in un cambiamento. La politica adesso si prepara a seguire le stesse vecchie dinamiche, senza grandi innovazioni.

La data della consultazione destinata a slittare. Così il rinnovo del Csm avverrà col solito sistema delle correnti. E i membri lottizzati potranno scegliere i vertici delle Procure di Roma, Milano e Palermo, blindandoli per anni. Tra i consiglieri autori del blitz, Donatella Ferranti, già deputato del Pd e protagonista delle chat con Palamara. In cui sollecitava nomine di magistrati amici.. Il costituzionalista Stefano Ceccanti: i promotori ricorreranno alla Consulta per la data.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Golpe dei giudici contro il referendum

Approfondimenti su Golpe Giudici

Il recente commento di Travaglio su Nove solleva questioni importanti sul ruolo dei pubblici ministeri e dei giudici in vista del referendum.

A Palermo, Morvillo, cognato di Falcone, si è schierato contro il referendum, evidenziando come la campagna mediatica contro la magistratura abbia radici profonde, risalendo all’epoca berlusconiana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo

Ultime notizie su Golpe Giudici

Argomenti discussi: Referendum giustizia, l’Associazione Nazionale Magistrati avvelena i pozzi con le bufale; Come Trump sta cercando di truccare le carte per vincere le elezioni di metà mandato; Lula difende la Corte brasiliana, ‘è la guardiana del voto’.

Mettere il sesso nelle mani dei giudici con leggi vaghe è contro lo stato di dirittoDunque: l’Italia si sarebbe desta. La riforma dell’articolo 609-bis del Codice penale introduce il principio del consenso libero e attuale come elemento centrale del reato di violenza: è stupro ogni ... ilfoglio.it

Grillo jr condannato, i giudici: 'Brutalità contro una ragazza fragile'Lo stupro c'è stato: la principale accusatrice, pienamente attendibile, ha reso dichiarazioni che hanno trovato plurimi e convincenti elementi di riscontro, tali da consentire di ritenere comprovata, ... ansa.it

A un anno dalla sentenza di primo grado, il paradosso è amaro: i giudici avrebbero confermato l'esistenza di una struttura attiva per decenni con pratiche terribili, ma il tempo trascorso ha cancellato le colpe tramite la prescrizione. Molti reati, anche quelli facebook