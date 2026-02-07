Golf giapponesi scatenati nel secondo round del Phoenix Open

Il secondo round del WM Phoenix Open si è concluso con i giapponesi protagonisti. I golfisti del PGA Tour hanno continuato a dare spettacolo sui green di Scottsdale, dando filo da torcere agli avversari. La competizione si fa sempre più intensa e le sorprese non mancano.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del WM Phoenix Open (montepremi 9.6 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1932 sotto il nome di Arizona Open. A metà gara ci sono ben due giapponesi in vetta con Ryo Hisatsune al comando con lo score di -11 (131 colpi) ed un colpo di margine sul connazionale Hideki Matsuyama. Per il battistrada superbo round da -8 bogey free impreziosito dall’eagle confezionato alla buca 15. Terza posizione con il punteggio di -8 per gli americani Pierceson Coody e Chris Gotterup, seguiti a -7 dagli statunitensi Sahith Theegala ed Akshay Bathia, dal sudcoreano Kim Si Woo, e dagli inglesi Matt Fitzpatrick e John Parry. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, giapponesi scatenati nel secondo round del Phoenix Open Approfondimenti su Phoenix Open Golf, Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix Open Al termine del primo giro del Phoenix Open, Gotterup si prende la vetta. Golf, Jamieson e Jarvis appaiati al comando del Mauritius Open dopo il primo round Il Mauritius Open apre le sfide del DP World Tour per l’ultimo evento dell’anno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Phoenix Open Golf, giapponesi scatenati nel secondo round del Phoenix OpenI golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del ... oasport.it Il WM Phoenix Open accende il PGA Tour nel deserto dell’Arizona: al TPC Scottsdale tornano Scottie Scheffler (vincitore 2022), Brooks Koepka (2015 e 2021), Xander Schauffele, Viktor Hovland e 11 dei top-20 mondiali. Il celebre “Coliseum” alla 16 e tempera facebook Il WM Phoenix Open accende il PGA Tour nel deserto dell’Arizona: al TPC Scottsdale tornano Scottie Scheffler (vincitore 2022), Brooks Koepka (2015 e 2021), Xander Schauffele, Viktor Hovland e 11 dei top-20 mondiali. Il celebre “Coliseum” alla 16 e tempera x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.