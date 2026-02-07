Goggia per la medaglia d' oro a Cortina | le quote della discesa libera femminile

La discesa libera femminile a Cortina si avvicina e la tensione sale. Sofia Goggia parte tra le grandi favorite, puntando all’oro, mentre tutto è pronto per scoprire se Brignone deciderà di scendere in pista. La gara si svolge subito dopo la velocità maschile, creando un pomeriggio di grande attesa e adrenalina.

Subito in programma dopo la gara della velocità maschile anche quella femminile che assegnerà le medaglie olimpiche: Sofia favorita, attesa per la decisione di Brignone Si correrà sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina la discesa libera femminile, una delle gare più attese del programma olimpico. L'Italia si presenterà con la grande favorita per la conquista del primo posto, anche se le gare di velocità spesso si risolvono con risultati a sorpresa: scopriamo le quote Goggia vincente discesa libera di Cortina, in programma domenica 8 febbraio alle ore 11.30. Sofia in questa stagione ha puntato tuttta la preparazione per l'appuntamento delle Olimpiadi di casa: partita in maniera soft in Coppa del Mondo, dove non ha mai espresso ancora tutto il suo potenziale, si presentarà sull'Olympia delle Tofane con il ruolo di grande favorita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Goggia per la medaglia d'oro a Cortina: le quote della discesa libera femminile Approfondimenti su Goggia Cortina Discesa libera di Bormio, Paris e Franzoni a caccia dell'oro: le quote La discesa libera di Bormio si prepara a decidere le prime medaglie pesanti di Milano Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Goggia Cortina Argomenti discussi: Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Quote discesa libera Cortina: Sofia Goggia grande favorita; Da Sofia Goggia a Flora Tabanelli, da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino: chi può vincere medaglie per l'Italia a Milano Cortina 2026?; Milano-Cortina 2026, l’Italia ora sogna le medaglie. Da Goggia a Paris: 19 podi previsti dall’esperto Xavier Jacobelli. Ghedina: «Franzoni e Goggia? Possono fare bene. Anche la Brignone sarà sotto pressione» VIDEOL’Italia dello sci alpino si presenta alle Olimpiadi di Milano Cortina con diverse punte di diamante. L’attesa è alta, soprattutto per Giovanni Franzoni, Sofia Goggia e ... ilgazzettino.it MILANO-CORTINA - Goggia, missione oro olimpico: per i bookmaker concorrenza annientata, la medaglia d’oro a 2,35Non è una semplice gara, è un appuntamento con la storia. Sofia Goggia si presenta al cancelletto di partenza di Cortina con un unico pensiero: riprendersi lo scettro olimpico della discesa, che l’ha ... napolimagazine.com Sofia Goggia e Michela Moioli le regine della spedizione (e già medagliate), poi le speranze nell’artistico con le coppie Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini. Casse in discesa e in Super G, Fumagalli nello skeleton, Previtali nello short track, il duo Zorzi-Tomaso facebook Olimpiadi, da Goggia a Brignone, da Franzoni a Costantini: gli azzurri a caccia di una medaglia. La lista completa degli atleti italiani Scopri di più! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.