Sofia Goggia e Federico Paris si sono sfidati sulla pista del cuore, come Federer a Halle o Del Piero sotto il Muro Giallo. La gara si è accesa tra due grandi appassionati di neve, entrambi pronti a conquistare una medaglia sulla loro pista preferita. Dominik ha già vinto sette volte sulla Stelvio di Bormio, mentre Sofia si è imposta quattro volte sull’Olympia delle Tofane. La sfida tra i due prosegue, con la neve che promette ancora spettacolo.

Non troppi anni fa, chiesero a Roberto Vecchioni: "Che cos’è diventata per lei 'Luci a San Siro?'". Provò a spiegare: "Cantarla in un concerto è come per un calciatore tirare in porta dalla posizione preferita, con il piede preferito, nel momento della partita in cui si sente meglio". Diciamo Ale Del Piero al Westfalenstadion di Dortmund, con l’interno destro, defilato a sinistra. Nel ’95 brevettò il “Gol alla Del Piero”; nel 2006, nello stesso stadio, con lo stesso destro a giro, timbrò il passaggio dell’Italia alla finale mondiale. Ci sono terre che, conquistate una volta, diventano casa tua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goggia e Paris sulla pista del cuore, come Federer a Halle e Del Piero sotto il Muro Giallo nemico

Approfondimenti su Goggia Paris

Sofia Goggia chiude all’ottavo posto la prima discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina a Crans Montana gli atleti si sono sfidati sulla pista che ospiterà le gare iridate del prossimo anno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Goggia Paris

Argomenti discussi: Olimpiadi, prova positiva nella discesa libera per Goggia e Brignone, Paris c’è; Goggia e Paris sulla pista del cuore, come Federer a Halle e Del Piero sotto il Muro Giallo nemico; Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris.

Goggia e Paris sulla pista del cuore, come Federer a Halle e Del Piero sotto il muro giallo nemicoDominik ha vinto 7 volte sulla Stelvio di Bormio, Sofia 4 sull’Olympia delle Tofane: a caccia di una medaglia sulla neve preferita ... msn.com

Sci, Goggia senza rivali (2,35), crollano le quote di Paris e Franzoni (7,50): per i bookie a Milano-Cortina sarà subito Italia d’oroOra ci siamo per davvero. In attesa della cerimonia di apertura che darà ufficialmente il via ai Giochi invernali, la lunga marcia di avvicinamento a Milano-Cortina è terminata. Da domani si assegnano ... napolimagazine.com

Playoff Champions, sarà Atalanta-Borussia Dortmund. Si torna nel Muro Giallo - TuttoAtalanta.com facebook

L' #Inter abbatte il muro giallo e sbanca Dortmund con la perla di #Dimarco e il primo gol in Europa di #Diouf. I nerazzurri fanno il loro, ma non basta per qualificarsi direttamente agli ottavi. Peccato, ma vittoria che comunque da fiducia. #BVBInter x.com