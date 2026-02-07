Gobert ai Timberwolves | Senza impegno non si vince

La partita tra Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans ha acceso un dibattito sull’atteggiamento della squadra. Gobert ha detto chiaramente che senza impegno non si vince, sottolineando che i suoi compagni devono impegnarsi di più se vogliono ottenere risultati. La squadra si prepara a tornare in campo, consapevole della necessità di cambiare passo e di mettere più energia in ogni partita.

Nel recente confronto tra Minnesota Timberwolves e New Orleans Pelicans si è acceso un dibattito sull'atteggiamento della squadra. Le parole rilasciate hanno puntato i riflettori sull'impegno collettivo e sulle responsabilità individuali, aprendo una finestra sull'equilibrio tra talento e condotta in campo. La sconfitta casalinga ha messo in evidenza una risposta meno continua rispetto agli standard richiesti, con gli errori tipici della pallacanestro che non bastano a spiegare una partecipazione emotiva insufficiente di alcuni elementi. La richiesta principale è stata rivolta a un impegno costante, poiché una formazione orientata al titolo non può prescindere da una condotta stabile e determinata.

Questa notte, Philadelphia batte senza troppi sforzi e con grande carattere.

I Timberwolves stanno valutando seriamente il ritorno di Mike Conley Jr.

