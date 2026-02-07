glorie del basket un incontro su papini

Oggi alle 18 alla Fondazione Poma di Pescia si tiene un incontro dedicato a Papini, uno degli atleti più amati del basket italiano. L’evento si inserisce nell’esposizione ‘Storie ed emozioni sul parquet’ e offre ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio la figura di Papini, tra ricordi e aneddoti. La mostra, aperta fino a domani, prosegue con iniziative che celebrano le glorie del basket e i protagonisti di ieri e di oggi.

Nell’ambito dell’esposizione ’Storie ed emozioni sul parquet’, in corso fino a domani 8 febbraio alla Fondazione Poma di Pescia, è in programma oggi alle 18.30 un incontro dal titolo ’In ricordo di Giovanni Papini’, a cura di Giacomo Tozzini, attorno alla cui collezione ruota l’intera mostra con maglie e cimeli del mondo della palla a spicchi. L’appuntamento, dedicato appunto alla figura di Giovanni Papini, probabilmente il nome più prestigioso del basket pesciatino, si terrà alla presenza di ex giocatori che con lui sono entrati nella pallacanestro che conta. Papini, nato a Pescia nel 1951, ha vissuto da giocatore la scalata dell’Audace Pescia dalla serie D alla B, mentre come allenatore ha legato il suo nome soprattutto al Pistoia Basket, di cui fu coach anche in A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

