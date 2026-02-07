Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie, immersi in una giungla. Il clip ha subito fatto il giro dei social, scatenando reazioni contrastanti. Molti si chiedono quale sia stato il senso di questa pubblicazione, mentre altri criticano l’uso di immagini così offensive. La vicenda ha riacceso il dibattito sui limiti della libertà di parola sui social network.

Donald Trump ha postato sul suo account social un video che ritrae Barack e Michelle Obama ritratti come scimmie in una giungla. E il video resta on line per dodici ore prima di essere rimosso. La Casa Bianca ha tentato di minimizzare la vicenda sostenendo che si trattava di un video meme su internet che raffigurava Trump come il Re della Giungla e i Democratici come personaggi del Re Leone, mentre la sua portavoce Karoline Leavitt ha cercato di minimizzare: "Per favore, smettetela con questa finta indignazione e parlate di qualcosa che sia davvero importante per il pubblico americano". Il video, pubblicato la notte da Trump come spesso fa, voleva denunciare le presunte manipolazioni dei macchinari elettorali negli stati chiave, con una scena finale in cui i volti sorridenti degli Obama sono sovrapposti a quelli di due scimmie, mentre in sottofondo suona la canzone ‘The Lion Sleeps Tonight‘. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Obama trasformati in scimmie. Il video choc condiviso da Trump

Donald Trump torna a scatenare polemiche.

Donald Trump ha diffuso un video nel quale si vede Barack e Michelle Obama raffigurati come due scimmie che ridono.

