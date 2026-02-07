Giustizia Nuoro il fronte del Sì | Non è una riforma di destra

A Nuoro si rafforza il fronte del “Sì” alla riforma della Giustizia. Giuristi e rappresentanti dei comitati referendari si sono incontrati pubblicamente per spiegare perché credono che questa riforma non sia di destra. L’appuntamento si è tenuto in vista del voto del 22 e 23 marzo, e nel pubblico si sono ascoltate le ragioni di chi sostiene che questa modifica può migliorare il sistema giudiziario.

Il fronte del "Sì" alla riforma della Giustizia si consolida a Nuoro, con un appuntamento pubblico che ha visto giuristi e rappresentanti dei comitati referendari confrontarsi sulle ragioni del voto previsto per il 22 e 23 marzo prossimi. L'incontro, tenutosi venerdì 6 febbraio presso la sala convegni dell'ExMè, ha posto al centro del dibattito la necessità di sottrarre la magistratura alle logiche correntizie e di garantire un giudice realmente terzo, restituendo dignità costituzionale alla difesa. L'iniziativa, promossa dal gruppo SiAmo Nuoro, ha rappresentato il primo momento di confronto cittadino interamente dedicato all'analisi della complessa riforma, un provvedimento che, secondo i sostenitori, mira a superare le "anomalie" del sistema attuale e a ripristinare un equilibrio costituzionale compromesso.

