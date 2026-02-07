Giustizia Fratelli d’Italia lancia la campagna per il SÌ

Venerdì 13 febbraio, a Nicosia, Fratelli d’Italia avvia ufficialmente la campagna per il Sì alla riforma della giustizia. L’intera provincia di Enna si prepara a partecipare alle iniziative organizzate dal partito per sostenere la proposta di modifica.

Il fronte del Sì alla riforma della giustizia si prepara a mobilitare l’intera provincia di Enna, con un’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia che prenderà ufficialmente il via venerdì 13 febbraio da Nicosia. L’annuncio segna l’apertura di una campagna referendaria che mira a sensibilizzare i cittadini in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026, un appuntamento considerato cruciale per il futuro del sistema giudiziario italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di illustrare le ragioni del “Sì” per una giustizia percepita come più equa, trasparente e vicina alle esigenze dei cittadini, un obiettivo che, secondo la federazione provinciale di Fratelli d’Italia, è atteso da decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fratelli d'Italia Ferrara annuncia la partecipazione alle iniziative pubbliche in vista del referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo.

