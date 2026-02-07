Giuseppe Calabrò l’intervista di Klaus Davi e l’arresto dell’eminenza grigia della ’ndrangheta

La polizia di Milano ha arrestato Giuseppe Calabrò, conosciuto anche come “Dutturicchiu”. L’operazione è scattata questa mattina e rappresenta un colpo importante contro la ’ndrangheta. L’uomo, considerato una delle figure chiave dell’eminenza grigia, è stato fermato durante un’operazione che ha coinvolto diversi agenti. La sua cattura apre nuovi scenari nelle indagini sul crimine organizzato nella regione.

L’ arresto di Giuseppe Calabrò, detto “Dutturicchiu”, avvenuto per mano della Squadra mobile di Milano, non è soltanto un atto giudiziario. È la riemersione di una figura che per decenni ha abitato una zona grigia, quasi metafisica, della criminalità organizzata italiana. Un nome che attraversa mezzo secolo di storia nera del Paese, dai sequestri di persona degli anni Settanta fino alle più recenti inchieste sulle infiltrazioni della ’ndrangheta nel Nord Italia, passando per i rapporti con il tifo organizzato e i grandi equilibri mafiosi lontani dai riflettori. Settantasei anni, Calabrò era a piede libero nonostante la recente condanna all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Cristina Mazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giuseppe Calabrò, l’intervista di Klaus Davi e l’arresto dell’eminenza grigia della ’ndrangheta Approfondimenti su Giuseppe Calabrò Sequestro Cristina Mazzotti, Klaus Davi: “Giuseppe Calabrò disse: non sono un rapitore, voglio esser Nella giornata di ieri, a Como, si è concluso un procedimento che durava da quasi 50 anni. Omicidio Mazzotti, Calabrò a Klaus Davi: "Il processo non si doveva fare" La polizia ha fermato ieri Giuseppe Calabrò, chiamato anche u Dutturicchiu, su delega della Dda di Milano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giuseppe Calabrò Argomenti discussi: Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo; Due ergastoli per l'omicidio di Cristina Mazzotti, dopo 50 anni condannati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella; Cristina Mazzotti, la giustizia arriva dopo 51 anni; Omicidio Mazzotti, il boss Calabrò a Klaus Davi: Non sono un rapitore, voglio essere dimenticato. Arrestato Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Cristina MazzottiPoco prima delle 22.30 di ieri, 6 febbraio, Giuseppe Calabrò, 76 anni, conosciuto come ‘u Dutturicchiu, è stato arrestato. Si tratta di uno dei due condannati in primo grado all’ergastolo per il seque ... lavocedinovara.com Omicidio Mazzotti, il boss Calabrò a Klaus Davi: Non sono un rapitore, voglio essere dimenticatoGiuseppe Calabrò, detto U Dutturicchiu, condannato all'ergastolo oggi dalla Corte d'Assise di Como nel processo sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto 50 anni fa, in una lunga inte ... reggiotv.it Omicidio Cristina Mazzotti, fermato il killer Giuseppe Calabrò L'uomo è ritenuto essere uno degli autori del delitto avvenuto 50 anni fa. Secondo i pm "può fuggire grazie alle curve e alla 'Ndrangheta" facebook Arrestato «u' dutturicchiu» Giuseppe Calabrò, condannato per il sequestro Mazzotti: «Stava per prendere un aereo per la Calabria» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.