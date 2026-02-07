Giulia Soponariu rompe il silenzio e racconta cosa è successo dopo il Grande Fratello. La ex gieffina spiega dettagli sulla sua storia con un ex compagno di reality e mette in chiaro alcuni aspetti che fino a ora erano rimasti nascosti. La sua intervista arriva a poche settimane dall’uscita dalla Casa, e le sue parole attirano già l’attenzione di molti fan.

Giulia Soponariu è tornata a parlare del suo percorso al Grande Fratello e, soprattutto, di ciò che è accaduto dopo l’uscita dalla Casa. In vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, in partenza a marzo, Giulia è stata ospite di Casa Lollo. Qui ha ripercorso gli ultimi mesi: dalla finale che l’ha vista arrivare seconda fino allo “shock” del post reality, tra nuove attenzioni e critiche improvvise. Nel racconto non mancano anche personaggi che sono stati con lei nella casa. I possibili opinionisti del Grande Fratello VIP 2026 Grande Fratello: il ritorno di Giulia Saponariu alla vita reale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Giulia Soponariu parla dopo il GF: la verità sulla storia con un ex gieffino

