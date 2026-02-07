Dopo aver conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina, Giovanni Franzoni ha dedicato il successo a Franzoso. La vittoria arriva dopo anni di impegno e sacrifici, e il campione ha deciso di rendere omaggio a una persona speciale con un video sui social. La scena si è subito fatta emozionante, con Franzoni che ha espresso gratitudine e affetto per chi ha sempre creduto in lui.

A seguito della vittoria dell’argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Giovanni Franzoni fa la dedica all’amico e atleta scomparso Matteo Franzoso. Le prime due medaglie di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivate da Giovanni Franzoni e Dominik Paris, precisamente argento e bronzo in discesa libera maschile. Dopo questa doppia soddisfazione i due atleti hanno espresso le loro emozioni a caldo. “Dopo aver vinto Kitz, conquistare una medaglia olimpica è un sogno. Essere attaccato al primo, vincere la medaglia e condividere il podio con una leggenda come Paris mi da solo fiducia e orgoglio”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Giovanni Franzoni vince l’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina e fa una dedica a Franzoso (VIDEO)

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Dopo la sua vittoria a Kitzbühel, Giovanni Franzoni ha espresso emozioni profonde, dedicando il risultato a Matteo Franzoso, amico scomparso.

L’Italia festeggia due medaglie d’argento e di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un risultato che non si vedeva da tempo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

Argomenti discussi: DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia…; Giovanni Franzoni, da semisconosciuto a campione in 10 giorni. Ora punta alla medaglia più ambita delle Olimpiadi; Pettorali di partenza della discesa maschile del 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino.

Milano Cortina: discesa libera maschile, argento e bronzo per Franzoni e Paris, vince lo svizzero Von AllmenOdermatt non va ed è quarto, i due azzurri chiudono con distacchi di 20 e 50 centesimi dal vincitore, staccati gli altri italiani Casse e Schieder (ANSA) ... ansa.it

Giovanni Franzoni, con Matteo Franzoso dentro di sé, oggi è diventato quello che tutti aspettavanoGiovanni Franzoni vince l'argento olimpico sulla Stelvio e lo fa anche per l'altro Franz, Matteo Franzoso, scomparso a settembre scorso ... fanpage.it

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA due italiani salgono insieme sul podio olimpico della discesa libera maschile: Giovanni Franzoni Dominik Paris Prime medaglie della spedizione. Primo storico doppio podio. Lo sci alpino azzurro scrive un’altra pag facebook

Alle Olimpiadi Giovanni Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera maschile, Dominik Paris quella di bronzo x.com