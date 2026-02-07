Giovanni Franzoni vince l’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina e fa una dedica a Franzoso VIDEO

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina, Giovanni Franzoni ha dedicato il successo a Franzoso. La vittoria arriva dopo anni di impegno e sacrifici, e il campione ha deciso di rendere omaggio a una persona speciale con un video sui social. La scena si è subito fatta emozionante, con Franzoni che ha espresso gratitudine e affetto per chi ha sempre creduto in lui.

A seguito della vittoria dell’argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Giovanni Franzoni fa la dedica all’amico e atleta scomparso Matteo Franzoso. Le prime due medaglie di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono arrivate da Giovanni Franzoni e Dominik Paris, precisamente argento e bronzo in discesa libera maschile. Dopo questa doppia soddisfazione i due atleti hanno espresso le loro emozioni a caldo. “Dopo aver vinto Kitz, conquistare una medaglia olimpica è un sogno. Essere attaccato al primo, vincere la medaglia e condividere il podio con una leggenda come Paris mi da solo fiducia e orgoglio”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

