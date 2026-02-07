Giovanni Franzoni si conferma tra i protagonisti della velocità guardando al superG

Giovanni Franzoni si conferma uno dei protagonisti della velocità nello sci alpino. Questa volta punta tutto sul superG, dove sta tracciando una traiettoria decisiva. Gli appassionati lo seguono con attenzione, aspettandosi una gara importante per la sua carriera.

giovanni franzoni sta tracciando una traiettoria decisiva nel panorama della velocità dello sci alpino. dopo una stagione inizialmente promettente, segnata da sussulti e una crescita costante, è passato dall’essere una intuizione a una presenza abituale nelle centrali run del circo bianco, dimostrando carattere, tecnica e una maturazione mentale contagiosa. la capacità di trasformare le ferite in opportunità ha ridefinito i confini di ciò che è lecito aspettarsi da una giovane stella della disciplina. un percorso segnato da una cesura significativa ma subito seguito da una rapida rinascita. infortunio importante nel 2023 ha imposto una riabilitazione lunga e impegnativa, lasciando tracce sul piano fisico e mentale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Giovanni Franzoni si fa largo tra i grandi della velocità.

Segui in tempo reale la discesa di Wengen 2026, con aggiornamenti sulle performance dei principali atleti, tra cui Giovanni Franzoni e Odermatt.

