Giovanni Franzoni si fa largo tra i grandi della velocità. A soli 17 anni, il giovane sciatore italiano ha già ottenuto un quarto posto e tre piazzamenti in Coppa del Mondo, dimostrando di poter competere con i migliori. Questa stagione si sta rivelando quella della svolta, e Franzoni ha già lasciato intravedere di cosa è capace in superG.

Fino a un mese e mezzo fa, Giovanni Franzoni era “soltanto” una brillante promessa che aveva collezionato un quarto posto e tre decime piazze in Coppa del Mondo nella stagione precedente. Il 7 dicembre 2024 accarezzò il podio nel superG di Beaver Creek e poi riuscì ad affacciarsi nell’elite dello sci alpino in altre tre occasioni nella seconda parte dell’annata agonistica, lasciando intuire di avere enormi margini di miglioramento ma rimanendo ancora un po’ nel limbo. Il bresciano aveva sì vinto la discesa libera dei Mondiali juniores nel 2022 e aveva dettato legge anche nel superG iridato di categoria nel 2021, ma aveva poi dovuto fare i conti con un brutto infortunio che ne aveva frenato la crescita e che aveva lasciato anche qualche scoria a livello mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni sempre più tra i grandi della velocità. E in superG…

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni si distingue a Wengen per aver accumulato, tra discesa e superG, la somma di denaro più alta del fine settimana.

Giovanni Franzoni ha dominato la seconda prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

Argomenti discussi: Olimpiadi, terzo tempo per Giovanni Franzoni nella seconda prova della discesa di Bormio; Gustav Thöni incorona Giovanni Franzoni per Milano Cortina 2026: È favoloso, e gli azzurri conoscono bene Bormio... · Sci alpino; Lo ski college sulle Dolomiti che ha formato Giovanni Franzoni, idolo di Kitzbühel: Studio e talento sugli sci, era sempre sul pezzo; Franzoni il trentino adottato: tutta Carisolo tifa per lui. Il sindaco: Qui si è innamorato dello sci, ce lo sentiamo un po’ nostro.

Giovanni Franzoni, una medaglia d’argento nata sulle piste di Ponte di Legno: dalle sconfitte contro il gemello e Sinner alla gloria olimpicaLa consacrazione del 24enne lombardo, arrivata oggi 7 febbraio a Bormio, ha origini alle porte di casa oltre vent’anni fa. Le prime sciate sul Tonale, il trasferimento in Trentino e la lunga rincorsa ... ilgiorno.it

Giovanni Franzoni, chi è l'astro nascente dello sci e primo azzurro nato dopo il 2000 a vincere a KitzbühelDue vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso: l'ascesa di Franzoni, nuovo simbolo che trascina il pubblico alle Olimpiadi di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

Arrivano dallo sci le prime due medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina. Argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris nella discesa libera maschile. Sul gradino più alto del podio lo svizzero Franjo von Allmen. Oggi si assegnano med facebook

Alle Olimpiadi Giovanni Franzoni ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera maschile, Dominik Paris quella di bronzo x.com