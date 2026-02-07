giovanni franzoni e dominik paris quando la gioia olimpica raddoppia

Domenica a Bormio, il cielo si tinge di azzurro grazie a Dominik Paris e Giovanni Franzoni. I due atleti italiani hanno conquistato due medaglie nella discesa libera, con Paris che si prende l’argento e Franzoni il bronzo. La vittoria non arriva con una medaglia sola, ma con una doppietta che fa esplodere di gioia la squadra italiana. La gara si svolge sulla Stelvio, un percorso difficile e spettacolare, che premia i più bravi tra i migliori sciatori del mondo.

Sulla Stelvio di Bormio, l'oro della discesa libera è svizzero, con Franjo Von Allmen, ma argento e bronzo parlano italiano. E raccontano due storie bellissime. L'esordiente ai giochi Giovanni Franzoni, la nuova stella dello sci azzurro, è secondo. Il suo talento era noto, ma è esploso negli ultimi mesi. Per lui i complimenti di Sinner con cui aveva gareggiato da bambino. In pista porta sempre il ricordo di Matteo Franzoso, amico e compagno di squadra, morto in un incidente in allenamento.Terzo il veterano Dominik Paris, classe 1989, che qui ha vinto sette volte in carriera, padre, sciatore da grandi sfide, musicista metal. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Questa mattina sulla Stelvio è partita ufficialmente la prima prova cronometrata di discesa, aprendo le competizioni olimpiche di Milano-Cortina 2026.

Dominik Paris riconosce il valore dei giovani sciatori, sottolineando come abbiano compreso il modo di spingere avanti.

