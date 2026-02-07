Giovanni Franzoni ha iniziato l’anno con una vittoria importante. Dopo un infortunio che lo aveva messo in crisi, il ventunenne dello sci alpino ha dimostrato di saper tornare in forma e conquistare il podio. La sua carriera, fatta di ostacoli e successi, continua a sorprendere gli appassionati. Ora il ragazzo di Roma punta a fare ancora meglio questa stagione.

Roma, 7 gennaio 2026 – Negli ultimi anni Giovanni Franzoni si è imposto come uno dei prospetti più completi dello sci alpino azzurro. Specialista delle discipline tecniche ma sempre più competitivo anche nelle prove veloci, Franzoni rappresenta l’idea di uno sciatore moderno, capace di adattarsi a più specialità e di crescere gradualmente nel circuito della Coppa del Mondo. Dalle montagne lombarde alla Coppa del Mondo. Nato nel 2001 e cresciuto sportivamente in Lombardia, Giovanni Franzoni si forma sulle piste della Val Camonica, ambiente che da sempre alimenta il vivaio dello sci italiano. Fin dalle categorie giovanili si distingue per versatilità e solidità tecnica, caratteristiche che lo portano a emergere rapidamente nei circuiti FIS e poi in Coppa Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giovanni Franzoni, dall’infortunio alle vittorie: la stella azzurra dal grande cuore

Il 24 gennaio 2026, Giovanni Franzoni ha conquistato un'importante vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, confermando il suo talento nello sci alpino.

Giovanni Franzoni sta tornando sulle piste dopo un infortunio che aveva messo in discussione la sua carriera.

Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia all’oro nel segno dell’amico FranzosoDue vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso Matteo Franzoso: l'ascesa di Giovanni Franzoni, nuovo simbolo dello sci azzurro ... ilfattoquotidiano.it

Giovanni Franzoni, da semisconosciuto a campione in 10 giorni. Ora punta alla medaglia più ambita delle OlimpiadiIl clamoroso gennaio del 24enne sciatore gardesano, tra Wengen e Kitzbühel, lo pone tra i favoriti in supergigante e discesa libera, la gara regina dei Giochi invernali ... ilgiorno.it

È iniziata a Bormio la prima gara che assegnerà delle medaglie olimpiche. Sono quattro gli azzurri in gara, questo è il loro ordine d’uscita: Giovanni Franzoni, undicesimo; Dominik Paris, dodicesimo; Mattia Casse, quattordicesimo, Florian Schieder, quindicesi facebook

Giovanni Franzoni: «Io, testardo e pieno di dubbi: vinco solo se mi diverto. Con la morte di Franzoso, ho pensato di smettere» x.com