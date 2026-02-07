Giovanna Tozzi diventa il nuovo segretario di Forza Italia a San Leucio del Sannio. La vicesindaco del paese prende il posto di guidare il partito locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio. La nomina arriva in un momento in cui la squadra azzurra punta a consolidare la sua base, con Leone e Cataudo confermati come vicesegretari e Iannace come responsabile organizzativo.

San Leucio del Sannio – Giovanna Tozzi, vicesindaco di San Leucio del Sannio, è stata nominata nuovo segretario cittadino di Forza Italia. L’assessore comunale Giustino Leone e il consigliere comunale Enrico Cataudo ricopriranno il ruolo di vicesegretari cittadini, mentre Ettore Iannace assume l’incarico di responsabile del settore organizzativo. “Ringrazio il partito per la fiducia accordatami – dichiara Tozzi – e lavorerò con grande senso di responsabilità. L’obiettivo è rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, operando con una squadra unita e competente insieme agli amici Giustino Leone, Enrico Cataudo, Ettore Iannace e Gaetano Varricchio, nominato pochi giorni fa nuovo coordinatore zonale azzurro della Valle del Sabato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Giovanna Tozzi è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a San Leucio del Sannio

Approfondimenti su San Leucio del Sannio

Giovanna Tozzi diventa il nuovo segretario di Forza Italia a San Leucio del Sannio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Leucio del Sannio

Giovanna Civitillo, chi è la moglie di Amadeus/ I rumors sulla lite e l’amore per il figlio JosèGiovanna Civitillo è la moglie del conduttore televisivo Amadeus, giudice di Amici 2025. I due hanno un figlio di nome Josè e sono più legati che mai. Giovanna Civitillo è la moglie del noto ... ilsussidiario.net

«Giovanna Civitillo cacciata da È sempre Mezzogiorno per fare un dispetto ad Amadeus»: il retroscena. E spunta il commento (a sorpresa) di Sonia BruganelliGiovanna Civitillo non farà più parte del cast di È sempre Mezzogiorno, il programma di RaiDue condotto da Antonella Clerici. Secondo Dagospia, si tratterebbe di una mossa contro Amadeus che ... corriereadriatico.it