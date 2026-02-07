Giovani sulle Strade di volontà Tante emozioni alla premiazione | Un ponte fra scuole e territorio

In sala consiliare a Fucecchio, giovani e famiglie si sono radunati per la premiazione di “Strade di volontà”. Circa 80 ragazzi tra i 16 e i 25 anni hanno ricevuto i loro attestati, segnando il successo del progetto che unisce scuola e territorio. Tante emozioni e sorrisi durante la cerimonia, che ha dimostrato come un percorso extrascolastico possa fare la differenza.

Successo ed emozioni nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, per la cerimonia di consegna degli attestati ai circa 80 ragazze e ragazzi che hanno partecipato a “ Strade di volontà “, il progetto di continuità educativa extra-scolastica promosso dal Comune e rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni. L’iniziativa, che si sviluppa principalmente durante il periodo estivo, ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e di avvicinamento al mondo del volontariato, favorendo allo stesso tempo la crescita personale, il senso di responsabilità e la conoscenza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani sulle “Strade di volontà“. Tante emozioni alla premiazione: "Un ponte fra scuole e territorio" Approfondimenti su Fucecchio Volontà Mondo giovani e nuove prospettive. Ecco gli 80 di “Strade di volontà“: "Sono parte attiva del territorio" A Roma si sono appena conclusi gli 80 incontri di “Strade di volontà”, un progetto dedicato ai giovani. Romoli fa il bilancio dei 4 anni di presidenza: "Investiti 30 milioni di euro sulle strade e 24 sulle scuole" Alessandro Romoli ha presentato in consiglio provinciale il bilancio dei suoi quattro anni di presidenza, evidenziando investimenti significativi nelle infrastrutture e nelle scuole. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fucecchio Volontà Argomenti discussi: Giovani morti sulle strade, l’ora del lutto: Vicinanza a famiglie e comunità colpite; Morti sulle strade, nella Granda una strage senza fine. E il 2026 è cominciato con 4 vittime; Blendi e Robert, il dolore dall'Albania per la morte dei due giovani sulle strade saviglianesi; Friday I'm in love. Strade x Quoz ft. Consultorio Giovani. Mondo giovani e nuove prospettive. Ecco gli 80 di Strade di volontà: Sono parte attiva del territorioStasera il ricevimento in Comune. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ... msn.com Strade di volontà a Fucecchio, premiati i ragazzi coinvoltiCerimonia di consegna degli attestati ai circa 80 ragazze e ragazzi che hanno partecipato a 'Strade di volontà' ... gonews.it Quanto sanno davvero gli adolescenti sulla sicurezza stradale Il corso gratuito See and Be Seen aiuta i giovani a diventare più consapevoli e a sviluppare abitudini più sicure nelle strade trafficate. Scopri di più http://zip1.io/GkEnxI #volvotrucks #volvotr facebook

