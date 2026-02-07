Giornata internazionale dell' epilessia 2026 uno stand informativo al Politeama

Lunedì 9 febbraio 2026, Palermo si anima con un evento dedicato all’epilessia. L’Associazione italiana epilessia organizza uno stand informativo al Politeama per sensibilizzare e informare il pubblico sulla malattia. La giornata mira a coinvolgere cittadini e professionisti, offrendo spiegazioni chiare e supporto pratico. La città si prepara ad accogliere visitatori e volontari che vogliono conoscere meglio questa condizione.

In occasione della Giornata internazionale dell'epilessia, lunedì 9 febbraio 2026, l'Associazione italiana epilessia si riunisce a Palermo. Lo stand informativo sarà allestito presso la sede palermitana della Bottega Libera, in piazza Casteln uovo, tra le 15:30 e le 18:30.

