Giorgia Würth a Verissimo l’essere mamma single e il dolore per suo padre | La vita cambia in un attimo

Giorgia Würth ha raccontato a Verissimo le sfide della sua vita personale. La nota attrice ha parlato di essere mamma single e del dolore per la perdita di suo padre. “La vita cambia in un attimo”, ha detto, spiegando come gli eventi improvvisi abbiano influenzato il suo percorso. La sua intervista ha messo in luce non solo la sua carriera artistica, ma anche le difficoltà che affronta ogni giorno.

Giorgia Würth è una ben nota attrice, impegnata negli anni tra televisione, cinema e teatro. Ha una lunga carriera alle spalle e, lavorativamente parlando, si è dedicata anche alla scrittura e al mondo della moda. Il suo ultimo progetto per la TV è Colpa dei sensi, per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ne ha parlato nel salotto di Verissimo, confidando ovviamente anche un bel po’ di aspetti della sua vita privata. Giorgia Würth mamma single. Uno dei temi principali dell’intervista concessa da Giorgia Würth a Silvia Toffanin è stata la famiglia. Sguardo principalmente rivolto ai suoi figli, i gemelli Lucas e Leila. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giorgia Würth, nata nel 1979 a Genova.

