Il mondo dei giochi è sotto i riflettori. Mentre alcuni giornali pubblicano notizie di ieri, altri sembrano aggiornati in tempo reale, anche dopo tre settimane. La corsa alle notizie fa la differenza nel modo in cui il pubblico si informa e si fa un’idea di quello che succede nel settore.

Ci sono giornali che a mezzogiorno sono giù vecchi, altri che dopo tre settimane sembrano scritti il giorno stesso. Il direttore Daniele Capezzone illustra quanto scritto venti giorni fa, ossia l'allarme sabotaggi da parte di anarchici e antagonisti alle Olimpaidi invernali di Milano-Cortina. Ebbene, la notizia di oggi è che sono stati tranciati dei cavi sui binari dell'alta velocità nei pressi di Bologna, dove è anche stato trovato un ordigno rudimentali. Per leggere le notizie prima di tutti, non resta che abbonarvi a Il Tempo! IL TEMPO - Edicola digitale e abbonamenti . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giochi nel mirino. Il Tempo lo aveva scritto prima di tutti

Approfondimenti su Giochi Tempo

