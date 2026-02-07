Giochi e fiamme di pace

e Marianna Vazzana Quando alle 23.30 Alberto Tomba e Deborah Compagnoni all'Arco della Pace e Sofia Goggia a Cortina accendono il braciere olimpico, a San Siro dai 5 cerchi cade una pioggia di luci come messaggio di speranza e riconciliazione fra i popoli. Fascino, emozioni e sorprese in un intreccio di costumi, colori, poesie contro la guerra e note musicali che commuovono. All'insegna dello slogan "pace, moda e spirito italiano" la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali non ha tradito le attese nella sera in cui, per la prima volta, il concetto di inaugurazione "diffusa" ha collegato idealmente la metropoli lombarda alle vette delle Dolomiti e alle altre sedi olimpiche.

