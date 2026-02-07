Giochi 2026 argento e bronzo in libera

Da servizitelevideo.rai.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due medaglie per l'Italia nella gara di sci alpino libera ai Giochi 2026, ma manca l’oro. Giovanni Franzoni e Dominik Paris conquistano rispettivamente argento e bronzo sulla pista della ‘Stelvio’. La vittoria va allo svizzero Franjo von Allmen, che domina la gara, mentre Marco Odermatt si piazza dietro di loro. L’Italia si ferma a due medaglie, senza riuscire a salire sul gradino più alto del podio.

12.55 Manca l'oro, ma ci sono due medaglie nella libera olimpica sulla 'Stelvio'. Giovanni Franzoni e Dominik Paris si piazzano alle spalle di uno scatenato Franjo von Allmen, ma davanti all'altro svizzero, il pluricampione Marco Odermatt. Per Franzoni è un argento che arriva a 25 anni, al primo grande appuntamento, e che ripaga dei sacrifici dopo il grave infortunio del 2023. L'inossidabile Paris trova la prima medaglia olimpica, questo bronzo, a quasi 37 anni. Una rivincita dopo il 4° posto di Pyeongchang.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Giochi 2026

Olimpiadi 2026, discesa libera a Bormio: Franzoni argento e Paris bronzo – La diretta

Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

L’Italia conquista due medaglie nella discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Arriva la nuova generazione VERA: 10 giochi del 2026 che diventeranno i nuovi benchmark

Video Arriva la nuova generazione VERA: 10 giochi del 2026 che diventeranno i nuovi benchmark

Ultime notizie su Giochi 2026

Argomenti discussi: Medaglie olimpiche e boom del valore dei metalli preziosi: quanto valgono; Le giovani stelle da seguire ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 passando da FederCUSI; Oro e argento alle stelle: sono le medaglie più preziose di sempre.

Prime medaglie per l’Italia: Franzoni e Paris argento e bronzo in discesaA Bormio doppio podio azzurro alle spalle dello svizzero Von Allmen, stratosferico: il giovane bresciano a 2 decimi dall'oro, prima medaglia ai Giochi per il veterano ... varesenews.it

giochi 2026 argento eClassifica discesa libera maschile Bormio, Olimpiadi 2026: oro a Franjo Von Allmen con Franzoni e Paris sul podioLa discesa più importante della stagione, la libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio ha assegnato le prime medaglie olimpiche ... discoveryalps.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.