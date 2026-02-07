Gigi e Ross rivelano per la prima volta | Stasera tutto è possibile era nostro ma abbiamo rifiutato perché…

Questa sera Gigi e Ross sono stati ospiti a Ciao Maschio e hanno raccontato per la prima volta il motivo dietro il loro rifiuto di partecipare a

A Ciao Maschio a sorpresa Gigi e Ross rivelano il “no” a Stasera tutto è possibile: “Doveva essere nostro ma abbiamo rifiutato perché.” Come ogni settimana è tornato il consueto appuntamento con Ciao Maschio nel pomeriggio del sabato di Rai 1. Alle 17:10 durante la puntata, Nunzia De Girolamo ha accolto diversi ospiti in studio, tra cui Gigi e Ross. Il duo comico si è a lungo raccontato e da parte di Gigi è arrivata una rivelazione inaspettata su Stasera tutto è possibile, uno dei programmi più amati dal pubblico e attualmente condotto da Stefano De Martino. Una puntata molto intensa quella preparata da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Gigi e Ross a Ciao Maschio: “Stasera Tutto è Possibile era nostro, non lo abbiamo accettato perché consigliati malissimo”

Questa sera Gigi e Ross tornano su Ciao Maschio e non nascondono il loro disappunto.

“Con mio figlio Matti comunichiamo nel silenzio. Ce la metto tutta, ma mi domando sempre se ha capito quanto io possa amarlo”: lo rivela Gigi del duo Gigi & Ross

Ross, noto come Gigi del duo Gigi & Ross, si apre in tv raccontando di comunicare con suo figlio Matti senza tante parole.

A Ciao Maschio, Ross di Gigi & Ross rivela il rapporto con il figlio affetto da disabilità motoria e mutismo Ross (vero nome Rosario Morra) del duo comico Gigi & Ross si racconta a Ciao Maschio

Gigi di Gigi & Ross, chi è: l'amore con Naike Orilio conosciuta a Made in Sud dietro le quinte e l'arrivo dei due figli Nicole e Gabriel

