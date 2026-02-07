Questa sera Gigi e Ross tornano a Ciao Maschio e non nascondono il loro fastidio. Dice Ross che “Tutto è Possibile” era loro, ma hanno deciso di non partecipare perché i consigli ricevuti sono stati pessimi. Nunzia De Girolamo, invece, torna come ogni sabato pomeriggio con il suo appuntamento di interviste al maschile, in onda alle 17.

Nunzia De Girolamo torna, come ogni sabato pomeriggio, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste al maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 7 febbraio 2026. Quando si parla di relazioni, le donne amano e gli uomini si innamorano? A Ciao Maschio se ne parla con tre maschi a confronto: Enzo Paolo Turchi e il duo comico Gigi e Ross. Questa settimana affrontano la differenza tra innamoramento e amore, sentimento che – qualcuno sostiene – uomini e donne vivano in modo differente. Con il duo comico, c’è spazio per una rivelazione da parte dello stesso Gigi: Forse è la prima volta che lo diciamo: Stasera Tutto è Possibile era stato comprato per me e per Ross. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gigi e Ross a Ciao Maschio: “Stasera Tutto è Possibile era nostro, non lo abbiamo accettato perché consigliati malissimo”

Approfondimenti su Gigi Ross

Questa sera Gigi e Ross sono stati ospiti a Ciao Maschio e hanno raccontato per la prima volta il motivo dietro il loro rifiuto di partecipare a

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gigi Ross

Argomenti discussi: Ross racconta il legame speciale col figlio Mathias: Comunichiamo nel silenzio; Gigi a Ciao Maschio: 'Step' era stato comprato per me e Ross, abbiamo sbagliato a rifiutare; Gigi e Ross: Stasera tutto è possibile è stato acquistato per noi. Zelig? Non ci hanno invitato per la festa dei 30 anni; A Ciao Maschio ospiti Enzo Paolo Turchi, Gigi e Ross.

Gigi di Gigi & Ross, chi è: l’amore con Naike Orilio e i due figli Nicole e Gabriel/ Sono gratoGigi di Gigi & Ross, chi è: l'amore con Naike Orilio conosciuta a Made in Sud dietro le quinte e l'arrivo dei due figli Nicole e Gabriel ... ilsussidiario.net

Gigi e Ross rivelano per la prima volta: Stasera tutto è possibile era nostro, ma abbiamo rifiutato perché…Forse è la prima volta che lo diciamo: Stasera Tutto è Possibile era stato comprato per me e per Ross. Avremmo dovuto condurlo noi, ma non abbiamo accettato. Venivamo dal successo di Made in Sud e ... novella2000.it

Il coreografo si confessa a Ciao Maschio: dalle difficoltà dell'infanzia all'amore di Carmen Russo facebook

Ciao Maschio 31 gennaio: Pino Strabioli, Alessio Vassallo e Corrado Tedeschi ospiti su Rai 1 x.com