Gli investigatori continuano a seguire la pista di Louis Dassilva nell’ambito dell’omicidio di Pierina Paganelli. Le intercettazioni ascoltate in queste ore fanno emergere un nuovo dubbio: Dassilva chiede agli altri se il Dna trovato sulla scena del crimine sia davvero il suo. La domanda resta senza risposta e alimenta le incertezze sulla colpevolezza dell’unico imputato, mentre il processo di primo grado si avvicina alla sentenza.

Quale sarà l’esito del processo di primo grado per l’omicidio di Pierina Paganelli? Una sentenza è sempre un interrogativo, ma intanto emergono dettagli che continuano a orientare gli inquirenti su Louis Dassilva, unico imputato. E accade nonostante al momento ci sia un solo elemento che colloca il vicino della vittima sulla scena del crimine, e quell’elemento è la testimonianza di Manuela Bianchi, nuora di Paganelli, che a marzo 2025 ha affermato che Dassilva, la mattina dopo il delitto, le avrebbe consigliato di non attraversare la porta tagliafuoco perché una signora era scivolata. È il 3 ottobre 2023 in un condominio di via del Ciclamino a Rimini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giallo Pierina, le intercettazioni a Dassilva: "Davvero il Dna non è mio?”

Approfondimenti su Pierina Paganelli

È stata iscritta nel registro degli indagati Valeria Bartolucci, vicina di casa e moglie di Louis Dassilva, principale sospettato nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Manuela Bianchi ha trascorso sei ore in questura rispondendo alle domande sulla sua relazione con Louis Dassilva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pierina Paganelli

Argomenti discussi: Gli investigatori: Nelle intercettazioni Valeria Bartolucci preoccupata di dover tornare a parlare con gli inquirenti; Pierina Paganelli: le intercettazioni in carcere incastrano Louis?; Quarto Grado: Puntata del 6 febbraio Video; Valeria Bartolucci: Se avessi scoperto del tradimento di mio marito ci sarebbe stato l'omicidio di Manuela e non di Pierina.

Pierina Paganelli: le intercettazioni in carcere incastrano Louis?Un'intercettazione inedita del dialogo tra Louis Dassilva e la moglie Valeria in carcere. msn.com

Giallo Pierina, indagata la moglie di Dassilva: Non so se ero svegliaUna nuova indagata nell’ambito del giallo del delitto di Pierina Paganelli. Si tratta della vicina di casa Valeria Bartolucci, moglie dell’unico imputato per l’omicidio Louis Dassilva. Le accuse nei ... ilgiornale.it

San Marino RTV. . GIALLO DI RIMINI Nuova udienza in Corte d'Assise per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli. L'attenzione è sulla testimonianza di Valeria Bartolucci, che è entrata in aula intorno alle 17. E' infatti trapelato nei giorni scorsi che la donn facebook