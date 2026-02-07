Un uomo già condannato per maltrattamenti minaccia di nuovo la ex. Durante il matrimonio, lei sarebbe stata vittima di violenze in famiglia. Quando ha deciso di lasciarlo, lui l’ha perseguitata per tre anni, continuando a farle paura. La donna ha deciso di denunciare, ma il rischio di ulteriori minacce resta alto.

Durante il matrimonio sarebbe stata vittima di maltrattamenti in famiglia, quando ha deciso di lasciarlo il marito l’avrebbe perseguitata per tre anni. A nulla sarebbe servita la condanna arrivata per le prime condotte e andata a sentenza a luglio del 2022. Pochi giorni prima la donna si era dovuta rivolgere di nuovo ai carabinieri per denunciare l’uomo per stalking perché le condotte non erano cessate nemmeno durante il processo. Vittima del coniuge una 41enne jesina. Imputato per gli atti persecutori un 45enne di Salerno, residente all’epoca dei fatti a Jesi e attualmente in carcere per altra causa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Già condannato continua a minacciare la ex

In Iran, le proteste continuano nonostante le severe repressioni, con almeno 65 vittime e migliaia di arresti.

La Corte d'Appello di Firenze dovrà riesaminare il caso di un imputato già condannato per violenza sessuale, coinvolto in un procedimento relativo a una minorenne costretta a video hard sotto minaccia.

