Ghali si sfoga dopo le Olimpiadi | Nessuna pace armonia umanità Rodari risuona sui social

Dopo l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Ghali si è sfogato sui social. Il rapper ha scritto che non c’è nessuna pace, armonia e umanità, lasciando intendere di aver percepito un’assenza di inclusione durante la cerimonia. La sua protesta ha attirato l’attenzione sui social e ha riacceso il dibattito sulla riuscita dell’evento. Nel frattempo, anche Rodari ha risuonato online, alimentando ulteriormente le discussioni.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è stata il teatro di un’inattesa presa di posizione da parte del rapper Ghali, che ha risposto, attraverso un post sui social media, a una percezione di esclusione emersa durante l’evento. Il cantante, reduce di recenti polemiche, non è stato inquadrato in primo piano durante la sua performance e la sua presenza non è stata menzionata nella telecronaca della RAI, un dettaglio che ha sollevato un acceso dibattito e che ha spinto l’artista a riflettere sul significato di “pace, armonia e umanità” in un contesto che, a suo dire, ne è sembrato privo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Ghali si sfoga sui social: “Inno nazionale non potrò cantare, arabo nessuna lingua nella poesia”

Ghali si è sfogato sui social, annunciando che non potrà cantare l’inno nazionale e che non utilizzerà l’arabo nelle sue poesie.

Olimpiadi Milano-Cortina, la “recensione” di Ghali: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera»

Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

