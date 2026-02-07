Ghali si sfoga dopo le Olimpiadi | Nessuna pace armonia umanità Rodari risuona sui social

Dopo l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Ghali si è sfogato sui social. Il rapper ha scritto che non c’è nessuna pace, armonia e umanità, lasciando intendere di aver percepito un’assenza di inclusione durante la cerimonia. La sua protesta ha attirato l’attenzione sui social e ha riacceso il dibattito sulla riuscita dell’evento. Nel frattempo, anche Rodari ha risuonato online, alimentando ulteriormente le discussioni.

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è stata il teatro di un’inattesa presa di posizione da parte del rapper Ghali, che ha risposto, attraverso un post sui social media, a una percezione di esclusione emersa durante l’evento. Il cantante, reduce di recenti polemiche, non è stato inquadrato in primo piano durante la sua performance e la sua presenza non è stata menzionata nella telecronaca della RAI, un dettaglio che ha sollevato un acceso dibattito e che ha spinto l’artista a riflettere sul significato di “pace, armonia e umanità” in un contesto che, a suo dire, ne è sembrato privo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Ghali si è sfogato sui social, annunciando che non potrà cantare l’inno nazionale e che non utilizzerà l’arabo nelle sue poesie.

Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Ghali testimonial delle Olimpiadi Milano-Cortina - RTL 102.5

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Milano Cortina, il presidente del Coni: Post di Ghali? Polemiche ora fuori luogo; Olimpiadi, Niente inno d'Italia e poesia in arabo: Ghali si sfoga alla vigilia della cerimonia d'apertura (ma lui ci sarà); Lo sfogo di Ghali accende la prima vera polemica olimpica: Ecco perché non mi fanno cantare l'inno; Ghali polemico: Non mi fanno cantare l'inno e non c'è posto per la lingua araba.

Myrta Merlino furiosa: Ghali imbavagliato preventivamente. Le parole di fuoco dopo la cerimonia delle Olimpiadi Milano-CortinaNon ci gira tanto intorno Myrta Merlino, la nota conduttrice ex Pomeriggio Cinque che, via social, difende con i denti Ghali, il noto cantautore e rapper italiano di origini tunisine. Il cantautore ... today.it

Ghali dopo la cerimonia olimpica: «Non ho sentito pace né armonia»Il giorno dopo la sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Ghali ha pubblicato un post sui social in cui esprime la sua delusione per quanto accaduto venerdì ... rollingstone.it

"Il post di Ghali polemico sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina In questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo