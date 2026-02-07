Ghali interviene sulle polemiche dopo la cerimonia di Milano-Cortina | Pace? Armonia? Umanità? Non le ho sentite

Ghali rompe il silenzio sulle polemiche scoppiate dopo la cerimonia di Milano-Cortina. Il cantante ha commentato sui social, lasciando intendere di non aver percepito le parole come pace, armonia o umanità durante il suo intervento. Dopo le accuse sulla gestione televisiva della sua esibizione, Ghali ha deciso di rispondere direttamente ai commenti, senza troppi giri di parole.

«Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. Ci sono cose da non fare mai». Così ha scritto il rapper, dopo che già dalla mattina numerosi utenti - soprattutto su X - avevano criticato il trattamento riservato all’artista durante la diretta televisiva della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Durante lo show, Ghali ha recitato i versi di Promemoria di Gianni Rodari, una poesia contro la guerra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

