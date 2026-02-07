Ghali inadeguato Parole razziste Scontro Lega-Pd

La polemica tra Lega e Pd si infiamma al Pirellone dopo le dichiarazioni di Ghali. La discussione nasce in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina, quando il rapper è stato accusato di aver pronunciato parole razziste. La vicenda ha acceso gli animi tra i rappresentanti dei due partiti, che si sono scambiati accuse e commenti duri.

Polemica al Pirellone tra la Lega e il Pd a proposito delle dichiarazioni rilasciate da Ghali alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano e Cortina. "Il trapper italo-tunisino Ghali arriva alla presentazione dei Giochi lamentandosi perché avrebbe voluto parlare in arabo – attacca Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale –. Viene spontaneo chiedersi: che cosa c'entra l'arabo con le Olimpiadi italiane? E che cosa c'entra Ghali con un evento che dovrebbe rappresentare Milano e l'Italia nel mondo? Siamo al paradosso: Massimo Boldi è stato escluso dalla staffetta della torcia per una battuta alla Boldi, ma a Ghali viene concesso di trasformare l'inaugurazione in una polemica sull'uso dell'arabo.

